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В Уфе едва не утонул мужчина, решивший вплавь сократить путь до дома

В Уфе едва не утонул мужчина, решивший вплавь сократить путь до дома

15:05, 28 июл 2023

В четверг, 27 июля, уфимские спасатели помогли выбраться из воды мужчине в возрасте 40 лет, решившему вплавь преодолеть реку Белую, чтобы срезать путь до своего дома. Подробности происшествия рассказали в столичном УГЗ.

По данным ведомства, несмотря на отговорки со стороны близких и друзей, мужчина прыгнул с пирса в районе улицы Элеваторной и пропал из вида. После этого очевидцы решили обратиться в спасательную службу.

Сотрудники ближайшей водно-спасательной станции немедленно выехали на место происшествия. Вскоре мужчина был обнаружен ниже по течению на расстоянии одного километра от места прыжка. Его подняли на борт лодки и транспортировали на берег.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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