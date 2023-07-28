В Уфе пьяная молодежь жестоко избила женщину за замечание

15:49, 28 июл 2023

В ночь на среду, 26 июля, на улице Губайдуллина в Уфе, несколько агрессивных молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину. Пользователи соцсетей утверждают, что компания нередко собирается на территории между домами № 19/3 и 19/5, употребляют спиртные напитки и громко включают музыку.

Соседи жалуются, что из-за них невозможно спокойно смотреть телевизор дома. В ту злополучную ночь, примерно в 01.30, послышались крики женщины. Выбежавшие на улицу соседи увидели избитую женщину. Возле дома проходила группа подростков, которые тут же вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую женщину с разбитой головой госпитализировали в местную больницу. Жители, смотря из окон, сетовали на свое бессилие перед агрессивно настроенной компанией.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, она лишь попросила ребят проявить уважение к соседям и не шуметь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети