Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе пьяная молодежь жестоко избила женщину за замечание

В Уфе пьяная молодежь жестоко избила женщину за замечание

15:49, 28 июл 2023

В ночь на среду, 26 июля, на улице Губайдуллина в Уфе, несколько агрессивных молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину. Пользователи соцсетей утверждают, что компания нередко собирается на территории между домами № 19/3 и 19/5, употребляют спиртные напитки и громко включают музыку.

Соседи жалуются, что из-за них невозможно спокойно смотреть телевизор дома. В ту злополучную ночь, примерно в 01.30, послышались крики женщины. Выбежавшие на улицу соседи увидели избитую женщину. Возле дома проходила группа подростков, которые тут же вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую женщину с разбитой головой госпитализировали в местную больницу. Жители, смотря из окон, сетовали на свое бессилие перед агрессивно настроенной компанией.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, она лишь попросила ребят проявить уважение к соседям и не шуметь.

В Башкирии толпа сельчан набросилась на водителя BMW (ВИДЕО)

Читайте также:

В Башкирии толпа сельчан набросилась на водителя BMW (ВИДЕО)

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа драка
Читайте также

В Уфе неадекватного и голого горожанина заподозрили в попытке сексуального насилия
Происшествия в Башкирии
В Уфе неадекватного и голого горожанина заподозрили в попытке сексуального насилия
Пьяный житель Башкирии заколол ножом хозяина дома
Происшествия в Башкирии
Пьяный житель Башкирии заколол ножом хозяина дома
В Уфе кусок льда упал на 38-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Уфе кусок льда упал на 38-летнюю женщину
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе брат вернувшись из ареста пырнул ножом сестру


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok