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Под Уфой водитель сбил велосипедиста, после чего опрокинулся в кювет

Под Уфой водитель сбил велосипедиста, после чего опрокинулся в кювет

11:30, 29 июл 2023

В Башкирии произошло ДТП на трассе, в котором 55-летний водитель, управлявший автомобилем «Шкода Октавия», наехал на 37-летнего велосипедиста. Происшествие случилось на участке автодороги от Бирского тракта в направлении населенного пункта Старые Турбаслы. В результате инцидента автомашина вылетела в кювет и опрокинулась. Подробности рассказали в уфимской Госавтоинспекции.

Травмы получили оба участника аварии. Выяснилось, что водитель «Шкоды» находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 0,774 миллиграмма алкоголя. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии сбитый одним автомобилем велосипедист погиб под колесами другого автомобиля.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия ДТП
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