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Под Уфой из-за выбежавшего на дорогу пешехода перевернулась «Газель» (ВИДЕО)

Под Уфой из-за выбежавшего на дорогу пешехода перевернулась «Газель» (ВИДЕО)

11:47, 29 июл 2023

В пятницу, 28 июля, в районе Курасково Уфимского района, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Находившийся за рулем «Газели» водитель, на высокой скорости сбил неосторожного пешехода, перебегавшего дорогу. Пытаясь уклониться от столкновения, тяжелый грузовик упал на бок. В результате аварии участок автодороги оказался полностью перекрыт, что привело к образованию длинной пробки, сообщают очевидцы.

По информации автомобилистов, грузовой автомобиль опрокинулся прямо на пересечении Затонского шоссе и улицы Шоссейной, неподалеку от населенного пункта Курасково. Пользователи социальных сетей утверждают, что причиной аварии стал пешеход, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Подтверждением этой версии служат видеокадры, которые запечатлел видеорегистратор одного из автомобилей.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что под Уфой водитель сбил велосипедиста, после чего опрокинулся в кювет.

На трассе в Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфимский район происшествия ДТП
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