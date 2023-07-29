Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в аварии с двумя легковушками водителя зажало в салоне машины

В Башкирии в аварии с двумя легковушками водителя зажало в салоне машины

12:58, 29 июл 2023

В Башкирии в результате аварии, которая произошла в пятницу вечером, 28 июля, на участке автодороги Уфа-Оренбург, зажало водителя. Подробности рассказали представители пресс-центра ГК РБ по ЧС.

В ведомстве уточнили, что ДТП между автомобилем ДЭУ Матиз и Лада Гранта произошло на трассе федерального значения. На место инцидента прибыли спасатели, которые освободили мужчину, застрявшего в салоне автомобиля Матиза. После этого пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу для госпитализации.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Башкортостане, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель.

Под Уфой из-за выбежавшего на дорогу пешехода перевернулась «Газель» (ВИДЕО)

Читайте также:

Под Уфой из-за выбежавшего на дорогу пешехода перевернулась «Газель» (ВИДЕО)

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
Читайте также

Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
Авария под Уфой: в одном из автомобилей зажало водителя
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: в одном из автомобилей зажало водителя
Авария под Уфой: водитель на «Лада Ларгус» врезался в столб освещения
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: водитель на «Лада Ларгус» врезался в столб освещения
В Башкирии водитель «Оки» сбежал с места аварии, оставив умирать свою пассажирку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «Оки» сбежал с места аварии, оставив умирать свою пассажирку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok