В Башкирии в аварии с двумя легковушками водителя зажало в салоне машины
12:58, 29 июл 2023
В Башкирии в результате аварии, которая произошла в пятницу вечером, 28 июля, на участке автодороги Уфа-Оренбург, зажало водителя. Подробности рассказали представители пресс-центра ГК РБ по ЧС.
В ведомстве уточнили, что ДТП между автомобилем ДЭУ Матиз и Лада Гранта произошло на трассе федерального значения. На место инцидента прибыли спасатели, которые освободили мужчину, застрявшего в салоне автомобиля Матиза. После этого пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу для госпитализации.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Башкортостане, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: в одном из автомобилей зажало водителя
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: водитель на «Лада Ларгус» врезался в столб освещения
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «Оки» сбежал с места аварии, оставив умирать свою пассажирку