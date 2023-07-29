В Башкирии в аварии с двумя легковушками водителя зажало в салоне машины

12:58, 29 июл 2023

В Башкирии в результате аварии, которая произошла в пятницу вечером, 28 июля, на участке автодороги Уфа-Оренбург, зажало водителя. Подробности рассказали представители пресс-центра ГК РБ по ЧС.

В ведомстве уточнили, что ДТП между автомобилем ДЭУ Матиз и Лада Гранта произошло на трассе федерального значения. На место инцидента прибыли спасатели, которые освободили мужчину, застрявшего в салоне автомобиля Матиза. После этого пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу для госпитализации.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Башкортостане, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ