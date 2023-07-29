В Башкирии водитель опрокинулся в кювет, погибли 2 пассажира

13:11, 29 июл 2023

В Башкирии инспекторы ГИБДД разбираются в деталях ДТП в городе Сибай, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась в субботу, 29 июля. В полдень на 6-ом километре автомобильной дороги Сибай — Акъяр водитель «Лада Калина» потерял управление и допустил опрокидывание ТС. В результате происшествия 2 пассажира (мужчина и женщина), от полученных травм скончались на месте. В больницу госпитализировали водителя и еще одну пассажирку.

На месте произошедшего находятся сотрудники ГИБДД и другие службы экстренного реагирования. Детали аварии предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкортостане в аварии с двумя легковушками водителя зажало в салоне машины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ