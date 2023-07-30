На Кармановском водохранилище в Башкирии утонули двое молодых ребят

11:41, 30 июл 2023

В воскресенье ночью, 30 июля, под Нефтекамском на Кармановском водохранилище произошла трагедия, в результате которой погибли двое молодых парней. Трое друзей в возрасте 20 лет, катались на резиновой лодке, когда внезапно один из них, споткнувшись о весло, упал в воду. Второй бросился его спасать, но, к сожалению, оба молодых человека не смогли выплыть и утонули.

Представители пресс-центра республиканского МЧС сообщили, что до берега удалось добраться лишь владельцу лодки. После происшествия его задержали полицейские для выяснения деталей происшествия. На месте инцидента находятся экстренные службы и медики скорой помощи. В данный момент спасатели-водолазы занимаются поисками тел погибших молодых мужчин.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ