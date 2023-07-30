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В Башкирии полицейские помогли семье с детьми, ночью застрявшей на трассе

В Башкирии полицейские помогли семье с детьми, ночью застрявшей на трассе

12:14, 30 июл 2023

На днях, инспекторы ГИБДД оказали помощь семье, которая застряла на участке автодороги Магнитогорск — Ира.

По информации, размещенной на официальном телеграм-канале главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, ночью в субботу, 29 июля, глава семьи обратился в диспетчерскую службу и рассказал о ситуации, которая произошла с ними. Оказалось, что у их автомобиля сперва прокололось одно из колес, а затем, заменив колесо и проехав несколько километров, лопнуло и второе. Семья с двумя детьми застряла в 30 километрах от населенного пункта Мраково в Кугарчинском районе.

Тем временем в этих местах осуществлял патрулирование экипаж ДПС, состоявший из инспектора Ильгиза Каримова и участкового Кирилла Короткова. После получения информации от диспетчера, полицейские немедленно отправились на помощь. Один из них связался со знакомым мастером, который согласился помочь. После прибытия на место происшествия, полицейские сопроводили семью в деревню Воскресенское, где им заменили поврежденное колесо. Семья смогла продолжить свой путь в Стерлитамак.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия
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