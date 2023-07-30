В Башкирии во время приготовления шашлыков подросток получил тяжелые ожоги

12:36, 30 июл 2023

Под Уфой произошло страшное трагическое происшествие, в результате которого подросток в возрасте 15 лет, получил серьезные ожоги 51 процента рук и верхней части тела во время жарки шашлыков на мангале. Подробности инцидента сообщили в региональном МЧС.

Мальчика срочно доставили в реанимационное отделение уфимской горбольницы № 18, где ему диагностировали термические ожоги 1-3 степеней на голове, шее, туловище и 51 процента кожных покровов рук. Кроме того, ребенок получил термоингаляционную травму, а его организм испытал ожоговый шок. Состояние пострадавшего оценивается как очень тяжелое.

В МЧС РБ напомнили о важности умения обращаться с огнем и горячими поверхностями, особенно когда это касается приготовления пищи на мангале. Используйте необходимые меры предосторожности и контролируйте процесс готовки, чтобы избежать подобных несчастных случаев.

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Автор: Семен Подгорный