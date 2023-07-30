В Марий Эл жертвами урагана стали уроженка Башкирии и двое её детей

18:40, 30 июл 2023

Жертвами сильнейшего урагана в Марий Эл стали 32-летняя жительница Стерлибашевского района Башкирии и двое её детей: малыш в возрасте двух лет и грудной младенец. Информацию об этом на своей страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Рустам Рахмангулов.

В субботу, 29 июля, когда начала свирепствовать непогода, мать с детьми находились в палаточном лагере. Сильные порывы ветра свалили деревья недалеко от озер Таир и Яльчик, которые упали прямо на палатки, где размещались туристы. Сейчас известно о 7 погибших и 27 пострадавших. Муж погибшей жительницы Башкирии, в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из больниц города Волжск.

Руководитель муниципалитета объявил о сборе денежных средств для перевозки и похорон в населенном пункте Стерлибашево погибших матери и её детей. Реквизиты для перевода можно узнать на странице главы администрации района Рустама Рахмангулова.

— Я призываю всех неравнодушных поддержать и протянуть руку помощи пострадавшей семье в этот столь тяжелый период для них, — отметил глава района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС Марий Эл