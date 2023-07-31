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В Уфе из окна третьего этажа дома выпал мальчик

В Уфе из окна третьего этажа дома выпал мальчик

10:01, 31 июл 2023

Утром в понедельник, 31 июля, с 3 этажа десятиэтажного дома, находящегося по адресу ул. Степана Злобина, 5/1 из окна выпал малолетний ребенок. Подробности происшествия рассказали в столичном УГЗ.

6-летнего мальчика срочно госпитализировали для оказания медицинской помощи. По предварительной информации, он упал из окна после того, как облокотился на москитную сетку.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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