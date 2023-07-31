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В Башкирии в 10 метрах от берега в озере обнаружили тело мужчины

В Башкирии в 10 метрах от берега в озере обнаружили тело мужчины

10:17, 31 июл 2023

Установившаяся в Башкирии жара спровоцировала серию трагических событий: на одном из диких пляжей региона было обнаружено тело утонувшего. На этот раз погибшим оказался мужчина в возрасте 35 лет, который по несчастливой случайности попал в озеро. Подробности инцидента рассказали в ГК РБ по ЧС.

Согласно сообщению ведомства, несчастный случай произошел в воскресенье, 30 июля, на озере Долгом, находящемся недалеко от населенного пункта Керенево в Кушнаренковском районе. Мужчина просто проезжал мимо водоема, но из-за жары решил остановиться и освежиться, окунувшись в воду. Отплыв примерно 10 метров от берега, несчастный вернуться обратно уже не смог.

Обнаружить утонувшего удалось зональному отряду и спасателям-водолазам. Спасатели рассказали, что погибший ушел на глубину около шести метров и не смог всплыть. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Всего за одно только воскресенье в водоемах республики утонули 4 человека. Так, в ночь на воскресенье произошла трагедия на Кармановском водохранилище: двое молодых парней, возрастом около 20 лет, погибли в результате несчастного случая при катании на лодке.

На Кармановском водохранилище в Башкирии утонули двое молодых ребят

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Кушнаренковский район происшествия несчастный случай смерть на воде
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