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В Уфе в аварии получили травмы двое детей и трое взрослых

В Уфе в аварии получили травмы двое детей и трое взрослых

10:48, 31 июл 2023

В субботу, 29 июля, на участке трассы Самара – Уфа – Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали несколько человек. Подробности аварии рассказали в республиканской ГИБДД.

Находившийся за рулем автомобиля Ниссан Икстрейл 40-летний водитель, двигаясь по направлению от Нагаевского шоссе к автодороге Уфа-Оренбург, допустил столкновение со стоявшим на проезжей части автомобилем Шевроле Лачетти. Последний, в свою очередь, от удара сбил двух пешеходов: 30-летнего мужчину и 23-летнюю девушку, а затем врезался в ограждение.

После аварии водитель Ниссана с переломом был доставлен в больницу на госпитализацию, а двое его пассажиров – подростки в возрасте 10 и 15 лет, с травмами обратились за медицинской помощью. Кроме того, медпомощь была оказана обоим пострадавшим пешеходам.

В связи с произошедшим ДТП начато административное расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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