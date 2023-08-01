За истекшие сутки в водоемах Башкирии утонули два человека

09:22, 01 авг 2023

В республике Башкортостан случились трагические происшествия, в результате которых утонули двое мужчин. Подробности рассказали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Первый несчастный случай произошел в городе Стерлитамак. Спасатели обнаружили тело мужчины в реке Ольховка. Согласно свидетельствам очевидцев, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, когда решил окунуться. Личность погибшего предстоит выяснить.

Второй инцидент произошел в Архангельском районе, недалеко от населенного пункта Абзаново, где из реки Инзер было извлечено тело мужчины в возрасте 56 лет.

Оба случая связаны с купанием мужчин в местах, не предназначенных для этого. Тела погибших были переданы полицейским. Причины трагедий выясняются.

Необходимо понимать, что безопасность при купании — это важный аспект, и рекомендуется соблюдать правила и купаться только в официально оборудованных для этого местах. Только так можно предотвратить подобные трагедии и сохранить жизни людей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik