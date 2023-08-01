Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

За истекшие сутки в водоемах Башкирии утонули два человека

За истекшие сутки в водоемах Башкирии утонули два человека

09:22, 01 авг 2023

В республике Башкортостан случились трагические происшествия, в результате которых утонули двое мужчин. Подробности рассказали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Первый несчастный случай произошел в городе Стерлитамак. Спасатели обнаружили тело мужчины в реке Ольховка. Согласно свидетельствам очевидцев, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, когда решил окунуться. Личность погибшего предстоит выяснить.

Второй инцидент произошел в Архангельском районе, недалеко от населенного пункта Абзаново, где из реки Инзер было извлечено тело мужчины в возрасте 56 лет.

Оба случая связаны с купанием мужчин в местах, не предназначенных для этого. Тела погибших были переданы полицейским. Причины трагедий выясняются.

Необходимо понимать, что безопасность при купании — это важный аспект, и рекомендуется соблюдать правила и купаться только в официально оборудованных для этого местах. Только так можно предотвратить подобные трагедии и сохранить жизни людей.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: происшествия смерть на воде несчастный случай Стерлитамак Архангельский район
Читайте также

Спасатели в Башкирии бьют тревогу: за 2 часа - двое утонувших
Происшествия в Башкирии
Спасатели в Башкирии бьют тревогу: за 2 часа - двое утонувших
В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин
В водоемах Башкирии за сутки утонули двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В водоемах Башкирии за сутки утонули двое мужчин
В Башкирии в один день утонули молодые мужчина и женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в один день утонули молодые мужчина и женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok