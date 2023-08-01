В Башкирии на видео сняли торнадо

09:33, 01 авг 2023

В населенном пункте Тубинский, расположенном в Баймакском районе Башкирии, местные жители стали очевидцами необычного в данных местах природного явления - торнадо. Фотокадрами этого феномена они поделились в социальных сетях.

Мощный ураганный ветер сметал крыши домов и ограждения, а многие жители района увидели торнадо. Особенно отчетливо их сфотографировали на озере Талкас и в деревне Исяново.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Марий Эл страшный ураган унес жизни уроженки Башкирии и ее двух маленьких детей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети