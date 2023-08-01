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В Уфе в карьере нашли тело утонувшего гражданина Турции

В Уфе в карьере нашли тело утонувшего гражданина Турции

09:46, 01 авг 2023

В уфимском коттеджном поселке Романовка, расположенном в Дёмском районе, произошло трагическое происшествие. В понедельник, 31 июля, в карьере было обнаружено тело 27-летнего молодого человека из Турции. Подробности рассказали в столичном УГЗ.

Происшествие случилось во время купания, когда молодой человек неожиданно пропал из вида. Сообщение об инциденте поступило в диспетчерскую службу в 16:00 и на место происшествия тут же выехали спасатели.

Через час его тело было найдено в 15 метрах от берега, на глубине 7 метров.

Отмечается, что место, где произошла трагедия, было не предназначено для купания, о чем указывали установленные на берегу аншлаги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде несчастный случай
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