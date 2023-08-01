В Башкирии погиб водитель, насмерть сбивший лося

10:21, 01 авг 2023

В Башкирии на участке автодороги Уфа — Нефтекамск в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. Подробности происшествия рассказали в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

Утром во вторник, 1 августа, водитель автомобиля «Лада Калина» столкнулся с лосем и потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет. 34-летний мужчина и лось погибли на месте, в больницу госпитализировали 24-летнего пассажира.

На место аварии выезжали спасатели, которые деблокировали погибшего. Детали произошедшего уточняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ