В Башкирии погиб водитель, насмерть сбивший лося
10:21, 01 авг 2023
В Башкирии на участке автодороги Уфа — Нефтекамск в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. Подробности происшествия рассказали в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям республики.
Утром во вторник, 1 августа, водитель автомобиля «Лада Калина» столкнулся с лосем и потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет. 34-летний мужчина и лось погибли на месте, в больницу госпитализировали 24-летнего пассажира.
На место аварии выезжали спасатели, которые деблокировали погибшего. Детали произошедшего уточняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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