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В Башкирии простятся с погибшей во время урагана в Марий Эл матерью двоих детей

В Башкирии простятся с погибшей во время урагана в Марий Эл матерью двоих детей

10:36, 01 авг 2023

В Стерлибашевском районе Башкирии во вторник, 1 августа, простятся с уроженкой республики и её двумя маленькими детьми, погибшими в результате страшного урагана, обрушившегося на республику Марий Эл. Гульнаре Салимовой было всего 32 года, а её дочерям — два месяца и два года соответственно. Её супруг находится в тяжелом состоянии и, по сообщению близких, ещё не знает о трагической гибели своей супруги и детей.

Гульнара Салимова родилась в 13 февраля 1991 года. После окончания БГПУ она переехала в Казань, где вышла замуж за Рината. У молодой семейной пары родились двое детей.

Летом 2023 года вся семья отправилась отдыхать. Разбушевавшийся ночью ураган свалил дерево, которое упало на кемпинг, где находились женщина и её дети. Ринату удалось выжить, его доставили в больницу. Состояние мужчины остаётся тяжелым.

Когда о трагедии узнали в Стерлибашево, местные жители сразу организовали сбор денежных средств, чтобы помочь родителям Гульнары перевезти тела погибших домой и организовать похороны. Информацию о времени и месте прощания объявили в администрации Стерлибашевского района.

В Марий Эл жертвами урагана стали уроженка Башкирии и двое её детей

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В Марий Эл жертвами урагана стали уроженка Башкирии и двое её детей

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлибашевский район Стерлибашево несчастный случай смерть ураган
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