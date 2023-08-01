В МЧС Башкирии рассказали о последствиях урагана в Баймакском районе
11:45, 01 авг 2023
Сотрудники МЧС по Башкирии сообщили о последствиях торнадо, которое обрушилось на населенный пункт Тубинский, расположенный в Баймакском районе республики. Стихия бушевала здесь в понедельник вечером, 31 июля. 1 августа сведения об этом были переданы в экстренные службы главой СП.
Специалисты ведомства прибыли на место происшествия и выяснили, что от урагана пострадали домовладения на улицах Молодежной (площадью 80 кв. м) и Худайбердина (площадью 60 кв. м). Кроме того, порывистый ветер нанес ущерб надворным постройкам и линиям электропередач.
Согласно предоставленным данным, жители разрушенных домов останутся жить по прежним адресам и самостоятельно осуществлять ремонт повреждений. Никто из жителей в результате стихийного бедствия не пострадал и не погиб.
На данный момент скорость ветра в с. Тубинский составляет до 6 метров в секунду.
Читайте также:В Башкирии на видео сняли торнадо
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram