В МЧС Башкирии рассказали о последствиях урагана в Баймакском районе

11:45, 01 авг 2023

Сотрудники МЧС по Башкирии сообщили о последствиях торнадо, которое обрушилось на населенный пункт Тубинский, расположенный в Баймакском районе республики. Стихия бушевала здесь в понедельник вечером, 31 июля. 1 августа сведения об этом были переданы в экстренные службы главой СП.

Специалисты ведомства прибыли на место происшествия и выяснили, что от урагана пострадали домовладения на улицах Молодежной (площадью 80 кв. м) и Худайбердина (площадью 60 кв. м). Кроме того, порывистый ветер нанес ущерб надворным постройкам и линиям электропередач.

Согласно предоставленным данным, жители разрушенных домов останутся жить по прежним адресам и самостоятельно осуществлять ремонт повреждений. Никто из жителей в результате стихийного бедствия не пострадал и не погиб.

На данный момент скорость ветра в с. Тубинский составляет до 6 метров в секунду.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ