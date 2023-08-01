В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка

14:05, 01 авг 2023

В башкирском городе Кумертау произошел несчастный случай: из окна многоквартирного дома выпала 2-летняя девочка.

Инцидент произошел на 4 этаже здания по улице Логовой. В пресс-центре госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ребенок выжил. Его немедленно доставили в больницу в карете скорой помощи, где он находится под постоянным контролем врачей. Её состояние стабильно тяжёлое, так как она получила серьезную травму головы.

В связи с произошедшим, ведомство начало проверку.

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Автор: Семен Подгорный