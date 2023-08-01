Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка

В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка

14:05, 01 авг 2023

В башкирском городе Кумертау произошел несчастный случай: из окна многоквартирного дома выпала 2-летняя девочка.

Инцидент произошел на 4 этаже здания по улице Логовой. В пресс-центре госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ребенок выжил. Его немедленно доставили в больницу в карете скорой помощи, где он находится под постоянным контролем врачей. Её состояние стабильно тяжёлое, так как она получила серьезную травму головы.

В связи с произошедшим, ведомство начало проверку.

В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа

Читайте также:

В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия несчастный случай
Читайте также

В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе умерла двухлетняя девочка, которая выпала из окна 10-го этажа
В Башкирии из окна выпала 4-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из окна выпала 4-летняя девочка
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
В Нефтекамске погибла 2-летняя девочка выпав из окна шестого этажа
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске погибла 2-летняя девочка выпав из окна шестого этажа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok