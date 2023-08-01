В уфимском аэропорту экстренно приземлился самолет с больным пассажиром на борту
14:17, 01 авг 2023
В ночь на 1 августа произошел экстренный случай на борту самолета, следовавшего рейсом Екатеринбург — Сочи. Один из пассажиров почувствовал себя плохо, и капитан принял решение объявить сигнал срочности и совершить вынужденную посадку в уфимском аэропорту. В связи с произошедшим была также запрошена помощь медиков скорой помощи.
Telegram-канал «Авиаинцидент» сообщил, что службы аэропорта штатно отработали непредвиденную ситуацию, медицинская помощь пассажиру была предоставлена в полном объеме.
Самолет принадлежит авиакомпании АО «АК Смартавиа».
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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