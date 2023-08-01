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В Башкирии подросток пытался убить нового парня своей бывшей, но упал на голову и умер

В Башкирии подросток пытался убить нового парня своей бывшей, но упал на голову и умер

16:27, 01 авг 2023

Молодой житель города Кумертау набросился на нового возлюбленного своей бывшей подруги, но неудачно упал и получил смертельную травму. Подробности сообщили в ТГ-канале Мэш Батащ.

Девушка решила расстаться с молодым человеком и нашла нового спутника. Вместе со своим бойфрендом она пришла в квартиру своего бывшего, чтобы забрать вещи. Придя к нему, они застали его в состоянии опьянения. Чтобы не вызывать лишних раздражений, девушка соврала, что это ее брат.

Собирая вещи, девушка неосторожно выдала себя и бывший понял, что его обманули. Завязалась драка, в ходе которой молодой человек ударился и потерял сознание. Несмотря на произошедшее, пара решила не вызывать скорую помощь и ушла, оставив его без помощи. К утру парень скончался.

Теперь девушка осталась одна — ее возлюбленного приговорили к семи годам лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия убийство
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