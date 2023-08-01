Жители Башкирии сообщили о граде и сильном ливне
22:52, 01 авг 2023
В Башкирии жители сразу нескольких населенных пунктов во вторник, 1 августа, рассказали о неблагоприятных погодных условиях: сильных ливнях и граде. Сельчане сообщили о том, что крупный град выпал в Кунакбаево и Уральске.
— В Мансурово тоже прошел град и страшный ливень, — поддержали автора публикации в соцсетях.
На такую же непогоду пожаловались отдыхающие на озера Чупле-Куль.
— Тоже был град, задело и Рысаево, — сообщает местный житель.
Ранее издание newsbash.ru сообщало о том, что 31 июля над одним из населенных пунктов Баймакского района пронесся торнадо. Представители МЧС по РБ сообщили, что из-за стихии в Тубинском были повреждены надворные постройки, кровля домов и опоры ЛЭП.
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