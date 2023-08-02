В Пермском крае пенсионер из Башкирии спас от гибели 11-летнюю девочку и ее отца

10:41, 02 авг 2023

Во время отдыха в Пермском крае чуть не погибли одиннадцатилетняя девочка вместе со своим отцом. По информации издания «КП-Пермь», это случилось 30 июля на водоканале, расположенном недалеко от улицы Уральской. Семья решила насладиться пляжным отдыхом в жаркий день, но не подозревала, какой ужас ей придется пережить.

Мать пострадавшей девочки Снежана рассказала, что ее дочь плескалась в воде, когда рядом проплыл катер и вызвал высокие волны. Подростка засосало вниз словно в воронку, вспоминает женщина. На крики ребенка бросился отец, пытаясь спасти его. В это время у мужчины прихватило сердце, и теперь они оба нуждались в помощи.

В это время на берегу находился Евгений Зайдуллин из населенного пункта Старый Кызыл Яр. Выйдя на пенсию всего несколько дней назад, мужчина приехал погостить в Пермский край. Когда он услышал крики о помощи, то не стал терять ни секунды: бросил полотенце мужу Снежаны и стал тянуть утопающих из водоворота. Ему удалось спасти обоих.

«Смотреть, как люди тонут, просто ужасно. Нельзя передать словами, как я благодарна ему. Если бы не он, дочь и муж могли бы погибнуть на моих глазах», — рассказывает Снежана.

Женщина хочет встретиться со спасителем родных и дружить семьями в будущем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Фото из личного архива героев публикации