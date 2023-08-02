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В Башкирии двое мужчин до смерти избили бывшего полицейского

В Башкирии двое мужчин до смерти избили бывшего полицейского

11:31, 02 авг 2023

В городе Кумертау готовятся предстать перед судом двое мужчин, которых обвиняют в убийстве собутыльника.

Следком по Республике Башкортостан сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении двух кумертаусцев — 32 и 45 лет.

Материалы дела были направлены в суд. В ходе расследования стало известно, что 24 июня текущего года, во время употребления алкогольных напитков, возник конфликт между братом владельца квартиры и его гостями. Один из обвиняемых, ранее судимый, возмутился присутствием мужчины, который несколько лет трудился в полиции.

В момент конфликта, в квартире находились четверо мужчин и 2 женщины.

Разногласие вылилось в серьезное столкновение, в ходе которого подсудимые жестоко избивали по голове и другим частям тела потерпевшего, который впоследствии скончался. После преступления один из обвиняемых ушел спать, в то время как второй покинул место убийства, а позже был задержан правоохранителями.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кумертау происшествия убийство
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