В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе: очевидцы сообщают о вооруженных полицейских и саперах (видео)
12:32, 02 авг 2023
В среду, 2 августа, было перекрыто Нагаевское шоссе в Уфе. Свидетели рассказывают, что на месте находятся вооруженные сотрудники и саперы.
Из-за перекрытия трассы возникла автомобильная пробка. Со слов очевидцев поблизости заметили неизвестного мужчину с гранатой в руках. Также сообщается, что на место происшествия прибыла скорая помощь. Кому понадобилась помощь медиков, остается неизвестным.
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: при столкновении ВАЗ-2115 и Subaru XV погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Уфе спецслужбы перекрыли трассу М-5 | видео
Происшествия в Башкирии
В столице Башкирии загорелся ангар на Индустриальном шоссе
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске восемь патрульных автомобилей устроили погоню за удирающим от них KIA Sportage