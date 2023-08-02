В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе: очевидцы сообщают о вооруженных полицейских и саперах (видео)

12:32, 02 авг 2023

В среду, 2 августа, было перекрыто Нагаевское шоссе в Уфе. Свидетели рассказывают, что на месте находятся вооруженные сотрудники и саперы.

Из-за перекрытия трассы возникла автомобильная пробка. Со слов очевидцев поблизости заметили неизвестного мужчину с гранатой в руках. Также сообщается, что на место происшествия прибыла скорая помощь. Кому понадобилась помощь медиков, остается неизвестным.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео