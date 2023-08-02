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Авиарейс Уфа — Москва сняли с маршрута из-за сломанных лопаток вентилятора

Авиарейс Уфа — Москва сняли с маршрута из-за сломанных лопаток вентилятора

14:22, 02 авг 2023

В самолете, следовавшем из Уфы в Москву была найдена неисправность, из-за чего рейс был отменен. Подробности сообщил telegram-канал «Авиаинцидент». По данным источника, борт является собственностью авиакомпании «Аэрофлот».

Специалисты, проводившие осмотр самолета, выявили 5 поврежденных лопаток первого вентилятора, а также повреждения на акустической панели и прирабатываемом слое под лопатками. Отмечается, что технические неполадки не имеют никакого отношения к какому-либо внешнему воздействию.

В настоящее время авиалайнер отстранен от полетов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: происшествия
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