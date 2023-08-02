Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе требует переговоров с Радием Хабировым

Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе требует переговоров с Радием Хабировым

14:34, 02 авг 2023

Мужчина, угрожающий взорвать автомобильную трассу в Уфе, настаивает на проведении личных переговоров с главой Башкирии Р. Хабировым. Об этом сообщает ТГ-канал БашДТП. В настоящий момент продолжаются активные переговоры с вооруженным человеком.

Имеются данные о том, что мужчина является военнослужащим-добровольцем, дезертировавшим из военной части. По данному факту против него было возбуждено уголовное дело, которое он требует прекратить.

Известно, что бойца везли на прохождение психиатрической экспертизы, однако подозреваемый сумел скрыться на одной из автозаправочных станций сети «Лукойл», которая находится на Нагаевском шоссе. Движение по автодороге временно приостановлено.

В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе: очевидцы сообщают о вооруженных полицейских и саперах (видео)

Читайте также:

В Уфе перекрыли Нагаевское шоссе: очевидцы сообщают о вооруженных полицейских и саперах (видео)

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: Башдтп
Читайте также

Под Уфой 70-летний водитель Toyota Corolla отправил в больницу 2 человек
Происшествия в Башкирии
Под Уфой 70-летний водитель Toyota Corolla отправил в больницу 2 человек
В Уфе мужчина до смерти избил мачеху
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина до смерти избил мачеху
Соратник Хабирова из Красногорска Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры
Спорт в Башкирии
Соратник Хабирова из Красногорска Джефф Монсон заявил о завершении спортивной карьеры
Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера
Общество в Башкирии
Уфимские дороги станут контролировать 21 новая камера


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok