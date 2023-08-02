Мужчина с гранатой на Нагаевском шоссе в Уфе требует переговоров с Радием Хабировым

14:34, 02 авг 2023

Мужчина, угрожающий взорвать автомобильную трассу в Уфе, настаивает на проведении личных переговоров с главой Башкирии Р. Хабировым. Об этом сообщает ТГ-канал БашДТП. В настоящий момент продолжаются активные переговоры с вооруженным человеком.

Имеются данные о том, что мужчина является военнослужащим-добровольцем, дезертировавшим из военной части. По данному факту против него было возбуждено уголовное дело, которое он требует прекратить.

Известно, что бойца везли на прохождение психиатрической экспертизы, однако подозреваемый сумел скрыться на одной из автозаправочных станций сети «Лукойл», которая находится на Нагаевском шоссе. Движение по автодороге временно приостановлено.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Башдтп