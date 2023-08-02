После переговоров с Радием Хабировым вооруженный дезертир сдался

15:36, 02 авг 2023

Глава Башкирии провел переговоры с вооруженным гранатой мужчиной. Дезертир сдался полицейским, а взрывное устройство было передано сотрудникам Росгвардии.

Ранее руководитель региона приехал, чтобы переговорить со сбежавшим военным. Вооружившись гранатой мужчина в течение нескольких часов находился в окрестностях автозаправочной станциии "Лукойл" на Нагаевском шоссе. Он потребовал, чтобы глава Башкирии лично пообщался с ним.

Мужчина в возрасте 39 лет сбежал, когда его транспортировали для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Он угрожал вырвать чеку у гранаты, если против него не будет прекращено уголовное преследование за оставление воинской части.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети