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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ЧП с дезертиром (видео)

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ЧП с дезертиром (видео)

16:56, 02 авг 2023

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дал комментарии по поводу чрезвычайного происшествия, произошедшего на Нагаевском шоссе в городе Уфа. Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что движение на дороге было перекрыто из-за инцидента, связанного с дезертиром, который угрожал взорвать себя гранатой, если не будет прекращено уголовное преследование в отношении его незаконного оставление воинской части.

— Есть проблема 500-х (дезертиров — Прим. ред), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать. Надо ему помочь. Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем, — сказал глава республики на мероприятии в парке «Патриот».

Мужчина, о котором идет речь, зовут Ильдар. Он сбежал в тот момент, когда его везли в н.п. Базелевка, куда он был направлен для проведения психиатрической экспертизы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: происшествия происшествия Уфа
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