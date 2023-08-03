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В Башкирии утонул молодой человек с ДЦП

В Башкирии утонул молодой человек с ДЦП

10:02, 03 авг 2023

Еще одна трагедия на водоеме потрясла Стерлитамакский район Башкирии. Подробности рассказали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям. ЧП произошло на реке Куганак, протекающей у подножия населенного пункта Новое Барятино.

Парень в возрасте 26 лет утонул во время купания. Отмечается, что данное место было не предназначено для этого. Приехавшим на вызов медикам скорой помощи пришлось лишь констатировать смерть молодого мужчины.

Известно, что погибший страдал ДЦП.

«Причину трагедии предстоит выяснить. На месте работают следователи», — поделились комментарием в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе РБ произошел прорыв промышленной трубы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Стерлитамакский район происшествия смерть на воде
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