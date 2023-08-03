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В Уфе психически больной мужчина зарубил топором племянника

В Уфе психически больной мужчина зарубил топором племянника

10:18, 03 авг 2023

В Уфе осудят 64-летнего горожанина, обвиняемого в жестокой расправе над племянником. Подробности рассказали в республиканском Следкоме.

Весной 2023 года молодой человек гостил у своего дяди вместе с сожительницей в частном доме, расположенном в микрорайоне Кузнецовский затон. В ходе застолья, между дядей и племянником вспыхнула ссора, в результате которой пожилой родственник ударил топором племянника. Сожительница убитого, возвратившись в дом, стала свидетелем кровавого происшествия и немедленно вызвала скорую помощь и полицию. Подозреваемый не покинул место преступления и, осознавая весь характер своего поступка, сразу же признал свою вину.

В ходе тщательного следствия была проведена психологическая и психиатрическая экспертиза, которая выявила наличие психического расстройства у обвиняемого. Недуг лишает его способности осознавать опасность своих действий. Исходя из результатов обследования, было рекомендовано проведение принудительного лечения.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
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