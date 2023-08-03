На трассе в Башкирии в аварии погибли два человека

10:48, 03 авг 2023

В Башкирии прошедшей ночью произошло смертельное ДТП в Стерлитамакском районе.

Авария случилась на 5-ом километре автодороги Дергачевка — Стерлитамак — Раевский, недалеко от населенного пункта Бегеняш. Водитель в возрасте 37 лет, управляя автомобилем марки «Хендай Солярис», не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Мужчина и его 36-летний пассажир скончались на месте происшествия. Супруга водителя, 32-летняя женщина, получила серьезные травмы.

Подробности произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамакском районе РБ утонул молодой человек с ДЦП.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ