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В Башкирии водитель насмерть переехал лежавшего посреди дороги мужчину

В Башкирии водитель насмерть переехал лежавшего посреди дороги мужчину

11:00, 03 авг 2023

В Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП на участке автодороги Москва — Уфа. Подробности сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики.

Смертельное столкновение с пешеходом произошло по вине 66-летнего пенсионера, управлявшего автомобилем Ниссан Кашкай. Сообщается, что погибший лежал на проезжей части.

Личность сбитого не установлена. По информации дорожных полицейских, на вид ему от 45 до 50 лет.

В настоящее время проводится расследование произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Илишевском районе Башкортостана толпа сельчан набросилась на водителя BMW (ВИДЕО).

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Илишевский район происшествия ДТП смерть
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