В Башкирии водитель насмерть переехал лежавшего посреди дороги мужчину
11:00, 03 авг 2023
В Илишевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП на участке автодороги Москва — Уфа. Подробности сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) республики.
Смертельное столкновение с пешеходом произошло по вине 66-летнего пенсионера, управлявшего автомобилем Ниссан Кашкай. Сообщается, что погибший лежал на проезжей части.
Личность сбитого не установлена. По информации дорожных полицейских, на вид ему от 45 до 50 лет.
В настоящее время проводится расследование произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Илишевском районе Башкортостана толпа сельчан набросилась на водителя BMW (ВИДЕО).
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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