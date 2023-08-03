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В Башкирии ветеринары достали из гортани цапли рыболовный крючок

В Башкирии ветеринары достали из гортани цапли рыболовный крючок

11:31, 03 авг 2023

Сотрудники ветеринарной станции в городе Белорецк сделали операцию цапле. Специалисты извлекли из тела птицы инородный предмет. Подробности рассказали в республиканском Госкомитете по ветеринарии.

Спасатели доставили птицу в клинику, где врачи обнаружили тройной крючок для рыбной ловли, застрявший в гортани пернатого. Ветврач провел осмотр пациента и аккуратно извлек инородное тело.

Состояние цапли удовлетворительное, и планируется, что в ближайшее время её вернут в естественную среду обитания.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет Башкирии по ветеринарии
Теги: Белорецк Белорецкий район
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