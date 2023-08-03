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В Башкирии столяру пилорамы в горло вонзилась деревянная заготовка

В Башкирии столяру пилорамы в горло вонзилась деревянная заготовка

14:18, 03 авг 2023

В городе Бирск произошел несчастный случай, в результате которого мужчина в возрасте 49 лет получил производственную травму. Подробности рассказали в пресс-центре республиканской Государственной инспекции по труду.

Согласно данным надзорного органа, инцидент случился в ООО «Лесстандарт». Столяр на деревообрабатывающем станке занимался распиловкой брусков, когда один из них неожиданно попал ему в горло. Из-за вибрации пилы, деревянная заготовка отлетела прямо в рабочего. С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован.

Проведенное расследование выявило систематические нарушения на предприятии. Работодателю было направлено предписание о необходимости оформления документа Н-1, подтверждающего производственный характер полученной травмы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Бирском районе Башкортостана грузовики разрушили 30 км дороги.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Бирский район Бирск несчастный случай производственная травма
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