В Уфе стрела КамАЗа опрокинула автобус

15:23, 03 авг 2023

В четверг днем, 3 августа, в Уфе в районе улицы Галле, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Подробности рассказали в столичной ГИБДД.

Водитель, находившийся за рулем грузовика КамАЗ, допустил столкновение со стоявшим на обочине автобусом Мерседес. От удара последний опрокинулся набок и врезался с БМВ x6, стоявший у края проезжей части.

Первоначальные данные указывают на то, что в момент разворота автомобиля, стрела манипулятора КамАЗа отсоединилась от крепления и задела пассажирский автобус. К счастью, никто не пострадал.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ