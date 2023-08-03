В Башкирии мужчина грозился взорвать алкомаркет (видео)

23:11, 03 авг 2023

В городе Стерлитамак горожанин закрыл дверь в магазин спиртных напитков, угрожая взорвать все вокруг. Неадекват потребовал, чтобы из магазина его вывел безоружный человек. При этом в руках он держал неизвестный предмет. Местные жители, случайно оказавшиеся свидетелями этой сцены, успели снять видео происходящего и передать его в местное информационное издание cityopen.

— Все стоим в сторонах. Он без оружия зайдет спокойно и выведет меня. Если он меня не выведет, я все взорву, — кричит стоящий за дверью магазина мужчина. — Кодовое слово скажу.

В отделе полиции инцидент подтвердили. По данным пресс-центра МВД правоохранители задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отдел. В отношении него был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Сейчас проводится расследование произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео