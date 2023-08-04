В Уфе мотоциклист врезался в иномарку
11:26, 04 авг 2023
В четверг, 3 августа, в Уфе произошла авария: 33-летний мотоциклист из Нижегородской области, управлявший мотоциклом «Yamaha», врезался с двигавшейся в попутном направлении автомашиной Пежо Парнер. В результате ДТП байкер получил переломы и был доставлен в больницу.
По информации, предоставленной пресс-центром столичной ГИБДД, происшествие случилось на участке трассы Уфа — Оренбург, примерно в 18.00.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе стрела КамАЗа опрокинула автобус.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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