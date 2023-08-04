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В Уфе мотоциклист врезался в иномарку

В Уфе мотоциклист врезался в иномарку

11:26, 04 авг 2023

В четверг, 3 августа, в Уфе произошла авария: 33-летний мотоциклист из Нижегородской области, управлявший мотоциклом «Yamaha», врезался с двигавшейся в попутном направлении автомашиной Пежо Парнер. В результате ДТП байкер получил переломы и был доставлен в больницу.

По информации, предоставленной пресс-центром столичной ГИБДД, происшествие случилось на участке трассы Уфа — Оренбург, примерно в 18.00.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе стрела КамАЗа опрокинула автобус.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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