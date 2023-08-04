В Башкирии грузовой поезд сбил легковушку
12:06, 04 авг 2023
На территории Башкирии, на переезде Куйбышевской железной дороги, женщина за рулём автомобиля Škoda fabia столкнулась с грузовым поездом. К счастью, водительнице удалось избежать серьёзных травм.
4 июля утром в ГУ МЧС РФ по Башкортостану передали сообщение о происшествии, произошедшем на регулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги. Авария произошла между легковым автомобилем Шкода и грузовым составом.
В результате происшествия пострадала владелица иномарки. Её с травмами доставили в салаватскую больницу. Движение поездов не задерживается.
Повреждений дорожного полотна нет. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС РФ по РБ.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе мотоциклист врезался в иномарку.
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