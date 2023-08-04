В Башкирии грузовой поезд сбил легковушку

12:06, 04 авг 2023

На территории Башкирии, на переезде Куйбышевской железной дороги, женщина за рулём автомобиля Škoda fabia столкнулась с грузовым поездом. К счастью, водительнице удалось избежать серьёзных травм.

4 июля утром в ГУ МЧС РФ по Башкортостану передали сообщение о происшествии, произошедшем на регулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги. Авария произошла между легковым автомобилем Шкода и грузовым составом.

В результате происшествия пострадала владелица иномарки. Её с травмами доставили в салаватскую больницу. Движение поездов не задерживается.

Повреждений дорожного полотна нет. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС РФ по РБ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе мотоциклист врезался в иномарку.

Читайте также: В Уфе стрела КамАЗа опрокинула автобус

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ