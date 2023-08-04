Жители Уфы сообщили о пассажире-извращенце
14:55, 04 авг 2023
Мужчина совершал непристойные действия в маршрутке под номером 226. Как свидетельствует информация, которую распространили в сообществе «Подслушано УМПО», во время давки в салоне автобуса неизвестный мужчина трогал молодых девушек. Жертвы возмущались и кричали на него.
В комментариях под постом горожане узнали парня. По их словам молодой человек делает это с 2012 года.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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