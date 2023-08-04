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В Уфе во время купания утонул 27-летний молодой человек

В Уфе во время купания утонул 27-летний молодой человек

21:34, 04 авг 2023

В пятницу, 4 августа, в Уфе в возрасте 24 лет погиб парень. Согласно информации, предоставленной столичным УГЗ, мужчина вместе с друзьями отдыхал на берегу реки.

Спасатели рассказали, что молодой человек решил поплавать и, отплыв от берега, стал захлебываться и кашлять. Проблемы с дыханием помешали ему вернуться на берег, и он утонул.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили тело погибшего спустя 15 минут в 25 метрах от берега на глубине около 2, 5 метров.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии утонул молодой человек с ДЦП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай смерть на воде
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