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В Уфе арестовали дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе

В Уфе арестовали дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе

21:54, 04 авг 2023

В пятницу, 4 августа, гарнизонный военный суд Уфы заключил под стражу на два месяца военнослужащего-дезертира, который грозился взорвать гранату на Нагаевском шоссе.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что инцидент случился 2 августа. В тот день мужчина, находившийся под следствием за самовольное оставление воинского подразделения, на трассе возле АЗС угрожал устроить взрыв гранаты. Злоумышленник требовал прекращения возбуждённого в отношении него дела и вызывал на разговор Главу Башкирии Радия Хабирова.

Первым делом руководитель региона связался с ним по телефону, а затем предложил встретиться лично на месте происшествия. Приехав к месту инцидента, Хабиров поговорил с военнослужащим и убедил его сдаться правоохранительным органам, чтобы избежать необдуманных поступков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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