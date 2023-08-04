В Башкирии молодой человек изрезал ножом ненавистного соседа

22:24, 04 авг 2023

Уфимец подвергся нападению односельчанина, с давних пор испытывавшего неприязнь к потерпевшему. Злоумышленник с ножом ворвался в дом и напал на хозяина.

Как сообщили в Следкоме по Республике Башкортостан, подозреваемым в совершении покушения на убийство является 28-летний житель Архангельского района республики. Он признался, что испытывал ненависть к своему соседу, переехавшему в Уфу. Однажды, когда мужчина в очередной раз приехал на малую родину, агрессор взял кухонный нож, проник в дом пострадавшего и ранил его в живот, спину и руку. От еще более тяжелых травм мужчину спасла лопата, которой он начал защищаться.

После стычки подозреваемый покинул место инцидента, а пострадавший связался со скорой помощью. Злоумышленник отпираться не стал и признался следствию в покушении на убийство.

Сейчас правоохранительные органы проводят предварительные следственные действия. Вскоре преступнику изберут меру пресечения.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Архангельском районе Башкортостана после столкновения ВАЗ-2107 с поездом погибла женщина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком РБ