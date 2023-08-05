В Башкирии 15-летнего мотоциклиста насмерть сбил поезд
19:03, 05 авг 2023
В субботу, 5 августа, в третьем часу дня на 24 км автомобильной дороги Толбазы-Красноусольск произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
По предварительной информации, 15-летний подросток, управляя мотоциклом «Минск», на ЖД переезде объехал колонну автомобилей, въехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. В результате аварии несовершеннолетний подросток скончался до приезда машины скорой помощи.
По факту дорожного происшествия начато разбирательство.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Гафурийском районе Башкортостана похоронили участника СВО Данила Закирова.
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