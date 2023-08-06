В Башкирии в пруду во дворе дома чуть не утонул ребенок

09:28, 06 авг 2023

В субботу, 5 августа, в населенном пункте Нурдавлятово, расположенном в Мелеузовском районе Башкирии, произошло происшествие, в результате которого в пруду во дворе частного дома чуть не утонул маленький ребенок.

Согласно информации, предоставленной медицинскими специалистами, её состояние оценивается как тяжёлое, девочку подключили к аппарату ИВЛ. Подробности рассказали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В официальном сообщении ведомства отмечается, что ребёнка спасли родственники. Благодаря оперативной помощи бригады медиков скорой, 9-летнюю пострадавшую экстренно доставили в больницу Салавата.

Представители МЧС обратились к местным жителям с призывом не оставлять детей без присмотра рядом с водными объектами, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ