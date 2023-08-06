Жители Башкирии нашли мину на мусорной площадке
09:41, 06 авг 2023
Жителей города Салават всколыхнуло сообщение: рядом с одним из жилых домов на улице Уфимской, возле мусорного контейнера, был замечен подозрительный предмет. Местные опознали в нем противопехотную мину и немедленно сообщили спасателям.
«На место были направлены уфимские саперы», — сообщили в своем ТГ-канале пожарные.
После осмотра находки сотрудниками республиканской Росгвардии выяснилось, что данная мина представляла собой учебный образец.
«Установлено, что обнаруженная в Салавате мина была учебной. Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляет», — пояснили в пресс-центре ведомства.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Пожарное сообщество | Юг РБ / Vk.com
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