Жители Башкирии нашли мину на мусорной площадке

09:41, 06 авг 2023

Жителей города Салават всколыхнуло сообщение: рядом с одним из жилых домов на улице Уфимской, возле мусорного контейнера, был замечен подозрительный предмет. Местные опознали в нем противопехотную мину и немедленно сообщили спасателям.

«На место были направлены уфимские саперы», — сообщили в своем ТГ-канале пожарные.

После осмотра находки сотрудниками республиканской Росгвардии выяснилось, что данная мина представляла собой учебный образец.

«Установлено, что обнаруженная в Салавате мина была учебной. Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляет», — пояснили в пресс-центре ведомства.

Читайте также: На завод в Башкирии попала мина из Крыма

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: Пожарное сообщество | Юг РБ / Vk.com