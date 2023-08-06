Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жители Башкирии нашли мину на мусорной площадке

Жители Башкирии нашли мину на мусорной площадке

09:41, 06 авг 2023

Жителей города Салават всколыхнуло сообщение: рядом с одним из жилых домов на улице Уфимской, возле мусорного контейнера, был замечен подозрительный предмет. Местные опознали в нем противопехотную мину и немедленно сообщили спасателям.

«На место были направлены уфимские саперы», — сообщили в своем ТГ-канале пожарные.

После осмотра находки сотрудниками республиканской Росгвардии выяснилось, что данная мина представляла собой учебный образец.

«Установлено, что обнаруженная в Салавате мина была учебной. Угрозы для жизни и здоровья граждан она не представляет», — пояснили в пресс-центре ведомства.

На завод в Башкирии попала мина из Крыма

Читайте также:

На завод в Башкирии попала мина из Крыма

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: Пожарное сообщество | Юг РБ / Vk.com
Теги: Салават происшествия мина
Читайте также

В Уфе на одной из автобусных остановок обнаружили фугасную мину (ВИДЕО)
Происшествия в Башкирии
В Уфе на одной из автобусных остановок обнаружили фугасную мину (ВИДЕО)
В Башкирии обнаружили мину в пункте приема металлолома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили мину в пункте приема металлолома
В Стерлитамаке мужчина сам того не зная поместил мину в аквариум
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке мужчина сам того не зная поместил мину в аквариум
В Стерлитамаке под мостом обнаружили мину
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке под мостом обнаружили мину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok