В Башкирии во время рыбалки утонул один из братьев

09:58, 06 авг 2023

В Башкирии водолазы-спасатели приступили к поискам тела мужчины в возрасте 32 лет, который утонул во время ловли рыбы на реке Кама в Краснокамском районе республики.

В региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что со спасателями связался местный житель и рассказал, что двое его братьев отправились на моторной лодке рыбачить и перевернулись. Один из них сумел доплыть до берега самостоятельно, а второй — утонул. Ведутся поиски тела.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Краснокамском районе РБ две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik