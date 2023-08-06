В Башкирии во время рыбалки утонул один из братьев
09:58, 06 авг 2023
В Башкирии водолазы-спасатели приступили к поискам тела мужчины в возрасте 32 лет, который утонул во время ловли рыбы на реке Кама в Краснокамском районе республики.
В региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что со спасателями связался местный житель и рассказал, что двое его братьев отправились на моторной лодке рыбачить и перевернулись. Один из них сумел доплыть до берега самостоятельно, а второй — утонул. Ведутся поиски тела.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Краснокамском районе РБ две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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