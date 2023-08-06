Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии во время рыбалки утонул один из братьев

В Башкирии во время рыбалки утонул один из братьев

09:58, 06 авг 2023

В Башкирии водолазы-спасатели приступили к поискам тела мужчины в возрасте 32 лет, который утонул во время ловли рыбы на реке Кама в Краснокамском районе республики.

В региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что со спасателями связался местный житель и рассказал, что двое его братьев отправились на моторной лодке рыбачить и перевернулись. Один из них сумел доплыть до берега самостоятельно, а второй — утонул. Ведутся поиски тела.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Краснокамском районе РБ две легковушки попали в ДТП, погиб взрослый и пострадали две девочки 11 и 16 лет.

В Уфе во время купания утонул 27-летний молодой человек

Читайте также:

В Уфе во время купания утонул 27-летний молодой человек

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Краснокамский район происшествия смерть на воде
Читайте также

За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
Происшествия в Башкирии
За прошедшие сутки в Башкирии утонули 4 человека
В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал
Происшествия в Башкирии
В Илишевском районе рыбаки перевернулись на лодке - один пропал
В Башкирии три человека перевернулись в лодке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии три человека перевернулись в лодке
В Башкирии утонули 14-летний подросток и 35-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии утонули 14-летний подросток и 35-летняя женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok