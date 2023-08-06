В Башкирии во время сбора ягод девушку укусила ядовитая змея

10:14, 06 авг 2023

В Башкирии во время сбора ягод 16-летнюю девушку укусила ядовитая змея. Помощь пострадавшей оказали медики РДКБ. Подробности сообщили в республиканском Минздраве.

Согласно информации ведомства, через некоторое время после укуса девочка почувствовала слабость и тошноту, вслед за пальцем начали опухать кисть и запястье. Бригада медиков оперативно оказала пациентке экстренную помощь на месте, а затем госпитализировала в Республиканскую клиническую детскую больницу. Это спасло ей жизнь.

— Ключевым моментом при спасении жизни пострадавшего является своевременное введение противоядия, за которым следует полный комплекс лечебных мероприятий. Благодаря оперативной госпитализации и надлежащему медицинскому уходу девушка полностью восстановилась, — подчеркнули представители Министерства здравоохранения Башкортостана.

Подросток уже выписался из больницы и продолжает отдыхать на каникулах.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik