В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник

10:28, 06 авг 2023

В Уфе несколько часов назад в студенческом общежитии УГНТУ, произошел пожар. Подробности происшествия рассказали представители республиканского управления МЧС.

Вечером, в 19:48, сработала система пожарной сигнализации на улице Комарова. 26 человек самостоятельно покинули здание. По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в одной из комнат загорелся холодильник. Огнеборцы быстро потушили огонь, предотвратив его распространение.

Причины, приведшие к возгоранию, выяснит дознаватель спасательного ведомства.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе арестовали дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе.

Читайте также: В Башкирии в пожаре погиб неходячий инвалид

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ