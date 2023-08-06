В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник
10:28, 06 авг 2023
В Уфе несколько часов назад в студенческом общежитии УГНТУ, произошел пожар. Подробности происшествия рассказали представители республиканского управления МЧС.
Вечером, в 19:48, сработала система пожарной сигнализации на улице Комарова. 26 человек самостоятельно покинули здание. По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в одной из комнат загорелся холодильник. Огнеборцы быстро потушили огонь, предотвратив его распространение.
Причины, приведшие к возгоранию, выяснит дознаватель спасательного ведомства.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе арестовали дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе.
Читайте также:В Башкирии в пожаре погиб неходячий инвалид
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram