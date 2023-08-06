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В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник

В Уфе в общежитии УГНТУ загорелся холодильник

10:28, 06 авг 2023

В Уфе несколько часов назад в студенческом общежитии УГНТУ, произошел пожар. Подробности происшествия рассказали представители республиканского управления МЧС.

Вечером, в 19:48, сработала система пожарной сигнализации на улице Комарова. 26 человек самостоятельно покинули здание. По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что в одной из комнат загорелся холодильник. Огнеборцы быстро потушили огонь, предотвратив его распространение.

Причины, приведшие к возгоранию, выяснит дознаватель спасательного ведомства.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе арестовали дезертира, угрожавшего взорвать гранату на Нагаевском шоссе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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